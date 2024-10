Il sindaco a Valencia: "Studio la città smart"

Il “modello Valencia“ per far diventare Codogno e soprattutto il polo produttivo Mirandolina un Distretto Industriale Smart. Per questo motivo il sindaco codognese Francesco Passerini è volato nella città spagnola a prendere appunti da chi il progetto lo ha già realizzato, incontrandosi con Ernesto Faubel Cubells dell’Università politecnica di Valencia e direttore dell’ufficio della città intelligente della città il quale ha illustrato il loro modello “Digital Twin“. Per il primo cittadino, l’obiettivo di mettere a disposizione un centro urbano alla portata di un clic è, come ha già ribadito più volte, un punto fermo per il futuro. "A Valencia mi sono reso conto di cosa vuol dire essere una vera Smart City capace di garantire servizi ai cittadini, tarandoli sulle reali esigenze della città" riferisce Passerini. Valencia è a misura di tutti, inclusiva ed accessibile. Ha saputo innovarsi garantendo una digitalizzazione intelligente che permette anche di ridurre gli sprechi e le emissioni nocive". Ora anche Codogno vuole perseguire la strada "autentica opportunità di sviluppo per il nostro territorio a partire dal Distretto Industriale della Mirandolina, progetto approfondito nei mesi scorsi con le imprese, Confartigianato e assessorato regionale allo Sviluppo economico". Per passare dalle parole ai fatti ci si avvarrà dei docenti del Politecnico di Milano con l’obiettivo di implementare la digitalizzazione delle oltre 100 imprese della Mirandolina.