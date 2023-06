Il prolungamento della Paullese Costi lievitati da 24 a 38 milioni

di Paola Arensi

Ieri a Lodi nella sede della Provincia, convocati dal presidente Fabrizio Santantonio, i politici si sono riuniti per discutere nuovamente dello sperato raddoppio e del potenziamento della ex Statale 415 Paullese, di cui si parla ormai da anni. Hanno partecipato il sindaco di Zelo Angelo Madonini con l’assessore alla Viabilità Guido Davoglio; il primo cittadino di Paullo Federico Lorenzini; l’omologo di Spino d’Adda Enzo Galbiati. Per la Regione sono intervenute le consigliere Patrizia Baffi e Roberta Vallacchi, che chiederanno un aggiornamento tecnico sulla questione e incontreranno gli assessori regionali e provinciali competenti. Per la Provincia c’era il consigliere delegato Daniele Santarelli con i referenti tecnici del Settore infrastrutture stradali. Si tratta di un progetto cruciale per Lodigiano, Cremasco e Milanese. L’ampliamento di circa un chilometro del tratto stradale tra Bisnate e Paullo – in capo a Città Metropolitana con un costo finora solo stimato nel 2018 di 23,5 milioni e la realizzazione del nuovo ponte di Bisnate sul fiume Adda, di competenza della Provincia di Cremona con finanziamento regionale – ha però subìto un rincaro. L’investimento è lievitato a 38 milioni per l’aumento delle materie prime e i successivi adeguamenti progettuali. Il presidente Santantonio ha ribadito: "La riqualificazione del pur breve tratto di Paullese in territorio lodigiano assume una valenza strategica per il miglioramento della sicurezza e della fluidità del traffico. Per residenti e attività produttive dell’area in prossimità della strada, ma anche per un ampio quadrante del nostro territorio provinciale. Vale anche per il Cremasco, confermo l’impegno congiunto".

Il sindaco Angelo Madonini ha lanciato un Sos: "Siamo soffocati da traffico e inquinamento. Il completamento della Paullese, seconda arteria nel Milanese per volume di traffico con più di 30mila veicoli in transito al giorno, deve tornare una priorità". Il collega Galbiati ha rimarcato l’impegno del Cremonese per il reperimento dei fondi mancanti: "Solo lavorando insieme a Lodigiano, Cremona e Città Metropolitana possiamo sperare di sbloccare questa situazione". Lorenzini vuole un tavolo regionale: "Chiediamo garanzia delle coperture e delle tempistiche. Solo con impegni formali potremo sentirci tutelati".