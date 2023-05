Il progetto Polis 3.0 tramonta definitivamente

Incremento dei costi di realizzo, bisogni mutati, incognite sui costi di gestione fanno accantonare a Casale il progetto Polis 3.0, del 2018, che prevedeva minialloggi per anziani accanto alla casa di riposo e una comunità per minori allontanati dalle famiglie nell’ex ospedale. La decisione è stata presa da Giunta e Azienda Speciale. Vicino alla Rsa arriveranno alloggi protetti per anziani, nell’ex ospedale una Comunità Riabilitativa ad elevata Assistenza (Cra), un Centro per Disturbi Alimentari, la neuropsichiatria infantile, il Sert e spazi Agorà per le famiglie.