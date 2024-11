Il progetto “Aiutateci ad aiutare“. Cesti in 30 scuole del territorio: "Donate alimenti per i poveri"

L’entusiasmo si accende con “Aiutaci ad aiutare“, progetto di raccolta di prodotti alimentari sorto dalla collaborazione dell’Emporio Solidale Don Olivio Dragoni e Lions Club Lodi con le scuole al centro dell’iniziativa. All’interno di 30 istituti scolastici, di diversi ordini e grado e sparpagliati in tutto il Lodigiano, i membri del Lions Club stanno sistemando in questi giorni diverse ceste, in cui gli studenti possono lasciare zucchero, tonno, olio e latte. Le ceste verranno ritirate il 12 e 13 dicembre dai volontari dell’Emporio, per consegnare poi i prodotti alle famiglie esigenti. Si tratta della seconda edizione del progetto.

"L’anno scorso avevamo superato le due tonnellate di cibo raccolto – ha spiegato Lorenzo Musitelli, promotore dell’Emporio e responsabile area cibo –. Ciò che a noi interessa è coinvolgere la comunità nella sensibilizzazione verso i problemi degli indigenti, questo è il primo passo, perciò partiamo dalle scuole". La sensibilizzazione verrà fatta dai docenti, spiegando agli studenti il senso delle ceste e come con piccoli gesti si può fare tanto. Lucia Rudelli, responsabile della fondazione Casa della Comunità ha sottolineato come la collaborazione con i Lions sia di lunga data. "Quando ancora eravamo al centro di raccolta solidale eravano nostri vicini e con il loro furgone abbiamo trasportato moltissimo materiale utile" Anche la vicesindaca di Lodi Laura Tagliaferri ha evidenziato che "il valore del progetto è duplice: accompagna la risposta ad un bisogno reale con l’azione di sensibilizzazione dei ragazzi. Ha quindi un fattore moltiplicativo".

Luca Pacchiarini