Il poeta-pendolare: quarto libro di liriche

La biblioteca di Casalpusterlengo, sabato scorso, ha ospitato il poeta pendolare di Caselle Landi Alessandro Grecchi. L’autore ha presentato il suo ultimo libro di poesie (il quarto), intitolato “Aspettando ieri“. Era presente l’editore Michele Miano, di Milano che ha espresso felicità per la pubblicazione "di questa silloge dalla gestazione molto sofferta, avvenuta in pieno Covid". Il vissuto dell’autore è stato un prezioso e delicato spunto. Come il 1992, quando ha sofferto per un tumore al cervello la pandemia lo ha fatto riflettere molto" . "Allora ho provato sofferenza fisica, col Covid psicologica". ha detto.