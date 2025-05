Questua molesta, primo daspo: "Puntiamo su decoro e sicurezza"

"Sicurezza e decoro". Sono le due parole d’ordine dell’amministrazione comunale di Cristiano Devecchi che "sta cercando di migliorare la situazione di Sant’Angelo Lodigiano dove spesso, qualcuno non rispetta le regole, a discapito dei cittadini onesti" ha ribadito il sindaco Cristiano Devecchi. E proprio il primo cittadino comunica che l’attenzione riguarda anche i luoghi di aggregazione e il mercato bisettimanale del mercoledì e della domenica. "Mercoledì mattina la polizia locale, congiuntamente ai carabinieri di Sant’Angelo, ha emesso l’ordinanza di allontanamento dalla città di un 43enne di nazionalità romena. L’uomo, infatti, è stato segnalato perchè chiedeva elemosina in maniera insistente e arrogante, insultando le persone al mercato e poi anche i vigili intervenuti". L’uomo, domiciliato in provincia di Cremona, riceverà quindi, dalla Questura di Lodi, che ha ricevuto la relazione delle forze dell’ordine santangioline, il provvedimento del Daspo. Di conseguenza, l’uomo non potrà più andare a Sant’Angelo Lodigiano, per un periodo in via di definizione, che potrebbe essere anche di due anni. "L’inserimento dell’articolo 6 del nuovo regolamento di polizia urbana, approvato dal Consiglio Comunale il 24 febbraio, offre infatti questo importante mezzo a disposizione delle nostre forze dell’ordine. Non abbiamo perso tempo per farlo valere".

Un altro problema che persiste sono le auto parcheggiate in strada nei giorni in cui è prevista la pulizia dell’asfalto. "Oggi, quando accade, non c’è più tolleranza e scatta il rimorchio del veicolo" promette il sindaco. Lo aveva già dichiarato in Consiglio comunale, convinto di voler assicurare il pugno di ferro contro chi impedisce la pulizia della città lasciando l’auto nelle strade in cui in quel momento si prevede la pulizia meccanica. E questo, nei giorni scorsi, ha comportato il rimorchio di alcuni veicoli lasciati in sosta fuori posto. "Continua il nostro impegno nella rimozione delle auto abbandonate per le vie della città – chiarisce il primo cittadino –. Con l’entrata in vigore del divieto di sosta per lo spazzamento meccanizzato delle strade, queste auto risultavano da intralcio per la corretta realizzazione della pulizia stradale. Al momento il carro attrezzi ha operato in via Mascagni e in via Papa Giovanni"."Ma sono ancora tante le segnalazioni e verranno evase appena i tempi tecnici lo permetteranno" conclude Devecchi. L’obiettivo è insistere, con la repressione, ma soprattutto sensibilizzare sull’importanza del rispetto delle regole.