Il “pizzo“ per uscire da piazza Cairoli: "Quel ragazzo mi ha chiesto due euro"

"Stavo uscendo da piazza Cairoli con il furgone dal varco di via Verdi a Codogno quando mi sono trovato davanti quel giovane con il cappellino in testa. Mi ha spostato la transenna e poi si è avvicinato al mio finestrino. Io gli ho detto grazie, ma mi ha detto: “Sono due euro per passare“". Spunta un testimone dell’incredibile vicenda di venerdì scorso, quando un ragazzo magrebino ha chiesto il “pizzo“ agli ambulanti per farli uscire da piazza Cairoli al termine del mercato. "Ero il primo della fila, quando ho detto che i due euro non li avevo, il ragazzo ha rimesso in mezzo la transenna per impedirmi di passare – ha detto ieri l’ambulante – . Il giovane mi sembrava alterato. Poi è arrivato un altro ambulante, Danilo Cuneo, e si è spostato". È stato poi Cuneo ad allertare la polizia locale.