Il Pd affila le armi. Scelto il direttivo del circolo locale

Pronta la squadra del Partito democratico di Casalpusterlengo per la prossima tornata elettorale. "Questo non è il partito dei leader o dei personalismi, ma un partito di persone che si prendono l’impegno di provare a cambiare in meglio la propria città. Noi, come circolo cittadino, abbiamo il compito di rendere visibile ciò che a livello nazionale eo regionale non si riesce a cogliere, in quanto siamo cittadini e militanti a diretto contatto con le esigenze, le idee e i problemi della nostra comunità" hanno detto gli attivisti seduti a un tavolo di confronto. Sabato, infatti, alla Cooperativa casalina, è stato ribadito sostegno al candidato sindaco per il centrosinistra e attuale consigliere comunale di opposizione (nonchè ex assessore al Bilancio della giunta Concordati) Massimo Pagani e il Pd ha annunciato il nuovo direttivo del circolo. Lo scorso primo ottobre si è tenuto il congresso di circolo del Partito Democratico di Casalpusterlengo, che ha confermato segretario Lorenzo Bertini, 32 anni. Quindi il segretario si è dedicato al completamento del direttivo della segreteria, un gruppo composito di militanti: "In questa compagine ci sono sia novità che esperienza, un buon mix per fare meglio. Le persone che ho scelto di coinvolgere nel direttivo hanno storie e competenze diverse e voglio che siano dei punti di riferimento per tutti i cittadini". Sette i membri del direttivo, collegati alla lista scelta nelle primarie: Alessandro Concordati, Viola Maria Dosi, Giovanni Floriddia, Marco Minoia, Ortensia Sibra, Tea Valendino e Gianfranco Concordati. Partecipano anche i consiglieri Massimo Pagani, candidato sindaco, Paola Benelli, Maria Grazia Parazzini e Luca Canova e Roberto Ferrari, quale componente della segreteria provinciale del Partito Democratico. P.A.