Il pane dei richiedenti asilo. Un laboratorio per imparare

Un laboratorio per condividere le ricette del pane di tutto il mondo si terrà sabato 5 aprile, dalle 14.30 alle 16.30, nella Casa Trianon di Graffignana, il centro di accoglienza straordinario gestito dalla ong lodigiana Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo. L’iniziativa intende offrire un pomeriggio speciale dedicato alla scoperta interculturale ed essere opportunità per imparare a realizzare alcune preparazioni di pane, uno degli alimenti più diffusi e simbolici nelle cucine di tutto il mondo. Il laboratorio rientra nel progetto “Casomai” (Comunità Accoglienti Sempre. Opportunità Mirate All’Inclusione), sostenuto dal Bando Terzo Settore di Regione Lombardia e che vede come capofila la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi. I partecipanti al laboratorio potranno provare a realizzare personalmente alcuni pani provenienti dalle cucine delle persone accolte a Casa Trianon, che li guideranno nell’esperienza. Sarà un pomeriggio all’insegna della convivialità e della condivisione di storie e sapori. I posti per il laboratorio sono limitati a 15 persone: è consigliabile affrettarsi ad iscriversi inviando una mail a info@mlfm.it.