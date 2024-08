Il mondo del volontariato si racconta all’ombra del duomo: "Senza di noi città più povera"

Torna il “Weekend del volontariato“ in piazza Vittoria, il 21 e 22 settembre, occasione perfetta per conoscere meglio le attività del Terzo Settore del territorio, e le persone che vi operano. La presentazione dell’edizione 2024 della kermesse è avvenuta ieri. Duccio Castellotti, presidente della Fondazione della Banca Popolare di Lodi, ha sottolineato come "attraverso l’organizzazione di questo festival si capiscono i bisogni futuri della città. Senza volontariato Lodi sarebbe una città povera e persa". Alla due giorni parteciperanno 72 associazioni, con 36 stand. Al centro della piazza ci sarà una struttura ottagonale, circondata da alcuni stand, in cui si faranno attività. Alla presentazione ufficiale hanno partecipato tra gli altri Maristella Abbà, rappresentante del Centro servizi volontariato, Antonio Colombi, neo direttore di Fondazione Caritas Lodigiana e Alfio Quarteroni, neo presidente della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi ("Il Weekend del Volontariato fa emergere il Dna e lo spirito lodigiano della capacità di dare" ha detto).

Nella giornata di sabato al centro saranno i giovani: dalle 10.15 alle 12 ci sarà una conferenza in cui i ragazzi che hanno partecipato ai campi estivi e allo Sportello Volontariato racconteranno la loro esperienza. Si continua con una lezione dimostrativa sull’uso del defibrillatore, a cura dell’associazione Roberto Malusardi Amici del Cuore Onlus e della Croce Rossa Italiana. Dalle 17 alle 18 una discussione sull’uso della Medicina narrativa, con intervista all’esperta Danila Zuffetti. A concludere un concerto di musica jazz a cura dell’associazione giovanile “Il Circolo del Porro“. Domenica 22 al mattino altra presentazione a cura degli Amici del Cuore Onlus, dalle 14 alle 16 una caccia al tesoro per famiglie e dalle 17.15 conclusione con un concerto di Lodi Gospel Lab.