Il Memorial dedicato a Vezzulli. La sfida tra ciclisti juniores in nome del medico morto di Covid

Con il 36° Trofeo ciclistico comune di Maleo e secondo memorial Ivano Vezzulli, è stato ricordato il medico eroe, residente a San Rocco al Porto, morto durante la prima zona rossa. Un professionista generoso che, incurante del pericolo, non ha mai smesso di assistere i pazienti del suo ambulatorio, gli assistiti della cooperativa Amicizia di Codogno e il Gruppo ciclistico di Maleo. Proprio gli sportivi, dando l’onore alla figlia Valentina di premiare i vincitori, hanno organizzato la gara ciclistica, memorial Vezzulli, riservata alla categoria juniores. Sfida con 179 partecipanti, che si è svolta con partenza da piazza 25 Aprile e direzione di corsa dello storico Gianni Marazzi, nella mattinata di domenica. Il percorso era quello del passato: Maleo, bivio per Pizzighettone, Cavacurta. Da percorrere 13 volte: in tutto 125 chilometri.

Il via è stato dato dal parroco don Alessandro Lanzani, alla presenza di Francesco Bergamaschi, presidente del consiglio comunale. La gara è stata movimentata fin dall’inizio, con scatti e controscatti, e alla fine si é risolta in volata con il portacolori Thomas Gamba della Ciclistica trevigliese che si è aggiudicato in volata il Trofeo comune di Maleo, davanti a Davide Quadriglia, di Biesse Carrera, e Matteo dell’Energy team Asd. Tanta l’emozione nel ricordare il medico, morto il 17 marzo 2020 a 61 anni. Nel tempo gli sono stati dedicati il nuovo giardino della cooperativa Amicizia, con la targa scoperta ad agosto 2020 proprio dai suoi assistiti, e il Navarolo d’oro, la più alta benemerenza civica sanrocchina.

Con Vezzulli, nel territorio, sono morti per Covid anche: Giuseppe Borghi di 64 anni, medico di medicina generale a Casalpusterlengo, mancato il 13 marzo 2020; Marcello Natali di 57 anni, medico di medicina generale a Codogno, Caselle Landi, Corno Giovine, Cornovecchio e Castelnuovo Bocca d’Adda, segretario della Federazione dei medici di medicina generale di Lodi, il 18 marzo 2020; Andrea Carli di 69 anni, medico di medicina generale morto il 19 marzo 2020; Domenico Bardelli di 75 anni, odontoiatra, scomparso il 20 marzo 2020.