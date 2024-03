Il Jolly di Reggio Emilia trionfa nella seconda “San Carlo Cup“

Sfide ed entusiasmo, venerdì e ieri, alla seconda edizione della “San Carlo Cup“ di Codogno, evento di mini-basket sponsorizzato dall’azienda del “papà“ delle patatine San Carlo, Francesco Vitaloni originario di Codogno e premiato alla memoria, dal Comune, nel 2023. Ha trionfato, premiato dall’assessore Severino Giovannini, la squadra dek Jolly basket Reggio Emilia, superando in finale la Libertas Cernusco. Terzo posto per Malaspina sport team, quarto per Robur et Fides bianca, quinta la Juvi Cremona, sesto il Basket Lodi, settimo il Pizzighettone, ottava la Pallacanestro Fulgor Fidenza, nono la squadra gialla e decimo la blu sempre della Robur Et Fides. Quest’anno si è giocato per due giorni (nel 2023 era stato uno solo) e gli iscritti alla sfida non sono più stati 90 ma 140, divisi in 10 squadre. Ad affrontarsi sono stati i giovani cestisti della categoria Aquilotti big, i bambini nati nel 2013-2014.Tutto sotto la cura della società codognese dilettantistica Robur et Fides, che ha collaborato con il Comune per la riuscita degli eventi. Le gare sono andate in scena al Palacampus Assigeco (qui la finalissima) e il palazzetto dello sport di viale Resistenza. P.A.