Il Galletto d’Oro quest’anno raddoppia

Il Galletto d’Oro ha premiato quest’anno l’arte delle immagini. E come novità, il riconoscimento è stato realizzato da due artisti insieme. Si tratta dell’atteso e massimo riconoscimento civico assegnato ogni anno dalla associazione Zorlesco Noi, ex Polisportiva Zorlesco, guidata da Olga Antonini, in collaborazione con il Cenacolo degli Artisti.

È un segno di riconoscenza a un residente della frazione di Zorlesco che, nel corso del tempo con il suo operato ha valorizzato e fatto conoscere il nome del paese. Il Galletto d’Oro, che consiste in una riproduzione artistica personalizzata, è stato realizzato da Roberto Scarioni, noto come il “Pittore delle Forchette“ per l’uso nella realizzazione delle sue opere, di una comune forchetta da cucina anziché di spatole e pennelli; e dalla giovane Miriam Ferretti, classe 1991, di Vignate in provincia di Milano, che si esprime in diversi campi spaziando dalla sartoria al lettering, dal disegno a matita all’acquarello.

La realizzazione grafica dei diplomi dei due premiati Claudio Fasoli e Claudio Cordini è invece opera del disegnatore Alessandro Colonna di Secugnago. Fasoli è un fotografo premiato per aver immortalato cerimonie, eventi, manifestazioni a Zorlesco a scopo di memoria storica; mentre Claudio Cordini è un videomaker sempre disponibile nelle riprese per il suo paese. Alla premiazione erano presenti l’assessore alle Frazioni Lina Resegotti; Olga Antonini, presidente di Zorlesco Noi: esponenti del Cenacolo degli Artisti di Casalpusterlengo.

P.A.