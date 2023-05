Il futuro della Protezione civile Tute gialle, piano triennale "Più preparati alle emergenze"

di Paola Arensi

Riconfermato il coordinatore dei volontari di protezione civile di tutta la provincia di Lodi. Resta al timone, per il secondo mandato consecutivo, Mario Cantoni, 55 anni, di Sant’Angelo Lodigiano. È anche un cinofilo. A lui continuerà a spettare il compito di coordinare le attività di trentasei gruppi e circa settecento volontari. Cantoni era stato eletto nel 2020 per un triennio, ma per allineare i comitati di coordinamento regionali, il mandato si è interrotto dopo soli due anni. "Avevamo un programma triennale ma, per allineare tutti i coordinamenti regionali, il nostro mandato è durato due anni e quindi ora spero di portare a termine ciò che non abbiamo fatto in tempo a realizzare, ossia la formazione e il potenziamento della colonna mobile lodigiana, possibile con fondi regionali acquisti nel 2022, 2023 e 2024" introduce.

Sul fronte delle problematiche Cantoni indica che "come sedi, nel territorio, siamo a posto, tutti sanno dove ritrovarsi e allocare i mezzi. Auspico però che tutti i gruppi, anche quelli ancora sprovvisti, possano avere un proprio veicolo operativo". Cantoni è stato riconfermato con voti unanimi dal direttivo neoeletto, in carica per i prossimi tre anni, riunito nella sala consiliare di Livraga. "ll voto all’unanimità del direttivo, con cui mi viene riconfermata la fiducia nel ruolo di presidente, testimonia il clima positivo e collaborativo che caratterizza l’attività del Coordinamento – commenta ancora soddisfatto -. Manterrò però anche il ruolo di coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile di Sant’Angelo Lodigiano". Come ribadisce la regione Lombardia in caso di emergenza è necessario che intervengano volontari debitamente formati e che quindi periodicamente devono esercitarsi ed aggiornarsi sulle varie tecniche di intervento. Presto per il coordinamento ci sarà anche la prima sede, per giunta doppia: con uffici sia nella caserma dei vigili del fuoco di Casalpusterlengo, sia a Lodi, in via Cadamosto. A fianco di Cantoni lavoreranno il vicepresidente Natale Boselli, il segretario Stefano Lachetti. Nominati nella consulta regionale sono Marco Vignati e Luigi Ferrari.