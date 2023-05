Il consigliere comunale e borghigiano doc: serve un impianto nuovo

Al lavoro con il pensiero in Borgo Ticino. Roberto Rizzardi, consigliere comunale di “Cittadini per Depaoli“, ma soprattutto borghigiano doc, ha seguito da vicino il problema alla rete dell’acquedotto in via Milazzo e via Trinchera. "Mi hanno avvisato mentre mi trovavo fuori Pavia – racconta il consigliere –. Poi, quando sono rientrato sono andato sul luogo del cantiere e mi sono fermato fino alle 21". Con un bypass si pensava di poter dare acqua con una pressione bassa alle abitazioni e alle attività. "Mercoledì qualcuno ha preso l’acqua dal Ticino per gli scarichi domestici - aggiunge Rizzardi - e ieri sono state fatte arrivare le autocisterne che hanno rifornito". Ma ora bisognerebbe pensare alla sostituzione della conduttura obsoleta. "Non si può lasciare il Borgo senz’acqua - conclude -, si dovrebbe realizzare una nuova conduttura accanto alla vecchia collegando piano piano le utenze. Il costo sarebbe notevole, ma si potrebbero usare i fondi Pnrr". M.M.