Il Comune vara un nuovo servizio. Le multe arriveranno con un sms

Ancora qualche mese di pazienza e poi basta raccomandate con scritto AG (atto giudiziario) ma ci sarà uno squillo sul cellulare che annuncia l’arrivo di sms. E si potrebbe trattare di una notizia non proprio gradita: una multa. Proprio così, il Comune di Crema, grazie ai fondi del Pnrr sta approntando questo tipo di servizio. Stop a raccomandate e via ai messaggi. Ormai quasi tutti possiedono un dispositivo digitale e allora perché non dare spazio al progresso, inviando anche le multe per sms. Si risparmierà così il costo della raccomandata, sempre a carico del cittadino multato e ci sarà anche un risparmio di tempo perché la multa si potrà pagare col cellulare, grazie al sistema PagoPa, appena la riceviamo, giusto il tempo di rendersi conto del misfatto. P.G.R.