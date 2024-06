Il Comune preferisce il terzo plan

Il Comune ribalta il giudizio della Commissione e boccia i due progetti che si sono classificati ai primi posti nel bando di gara per la riqualificazione di piazza Matteotti, vero e proprio anello che congiunge viale Dalmazia, piazza Castello e l’Isola Carolina. Facendo leva sulla possibilità data all’ente pubblico di riservarsi se avviare o meno le fasi successive relativamente alle idee progettuali vincitrici, l’Amministrazione municipale non ha dunque scelto di avvalersi della decisione della Commissione giudicatrice, indicando il terzo classificato come più meritevole.

"Pur apprezzando il lavoro dell’organismo giudicatore e riconoscendo il grande pregio architettonico dei primi due documenti progettuali, si ritengono troppo impattanti a livello paesaggistico per il centro città e il vicino castello", c’è scritto nero su bianco sulla delibera che suggella il ribaltone. Il terzo progetto è invece "maggiormente aderente alle esigenze di utilizzo dello spazio della piazza e delle aree limitrofe nel contesto della città di Lodi".

Il progetto arrivato primo prevedeva di dare una triplice funzionalità alla piazza come spazio eventi, ristoro e polivalente con un percorso ciclabile e pedonale di colore rosso e a tratti sospeso, così come anche il secondo plan riprendeva in parte l’idea dei camminamenti in parte sospesi sulla piazza. Giudicato d’impatto migliore il terzo progetto classificato, che si è quindi aggiudicato la vittoria e potrà essere sviluppato nelle fasi successive con l’obiettivo di definire in maniera precisa le risorse necessarie per realizzare la maxi opera.

M.B.