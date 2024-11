Il Comune investe nei giovanissimi. Ecco il centro socio-educativo

SAN ROCCO AL PORTO (Lodi)

L’amministrazione comunale ha deciso di investire ancora in attività rivolte ai ragazzi preadolescenti e adolescenti. "Si intende promuoverne abilità sociali e competenze trasversali attraverso percorsi di sostegno allo studio, attività di animazione e di sensibilizzazione rispetto a tematiche come benessere e consapevolezza", spiega l’assessore Sara Fava. È stato quindi affidato il servizio, ancora alla cooperativa L’arco di Piacenza, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. "Il Comune non dispone infatti di proprie risorse umane e materiali per la gestione di attività educative ricreative a favore dei ragazzi e ragazze della fascia di età compresa fra gli 11 e 14 anni e pertanto deve ricorrere ad esternalizzare il servizio", insiste. L’’importo complessivo massimo del servizio ammonta ad 42.857,14 euro + Iva 5 % per il triennio scolastico. "Questo centro educativo, avviato negli anni scorsi, ha visto partecipare ogni volta dai 20 ai 30 ragazzi che ci svolgono compiti o semplicemente vengono per divertirsi e stare insieme - prosegue - Potremo anche garantire continuità degli operatori che, per i giovani, sono un punto di riferimento". Poi la precisazione: "Durante l’anno cerchiamo sempre, con l’aiuto, degli educatori, di realizzare iniziative che vedono anche la collaborazione del Consiglio comunale dei ragazzi. Inoltre si cerca di organizzare delle attività di animazione che coinvolgano tutti i ragazzi delle scuole. E grazie alla collaborazione della Parrocchia, il tutto si svolge in oratorio. Ci aiutano infine i volontari dell’oratorio stesso" insiste. Il servizio è partito e à garantito, fino agli inizi di giugno, il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 18.

Anche a Maleo non vengono lasciate sole le famiglie e la novità, di fatto "è che anche la scuola primaria di secondo grado (medie) sarà resa a tempo pieno" spiega l’assessore Monica Caterina Gorla. "Pensiamo al post-scuola come ad un ambiente familiare e stimolante sotto il profilo socio – educativo, che offra una serie di strumenti ed opportunità, affinché i ragazzi possano impiegare il loro tempo libero". Il servizio sarà garantito da Lunedì 18 novembre 2024 a Venerdì 30 maggio, da lunedì a venerdì, con possibilità di frequenza su tre giorni e orario dalle 14 alle 17 con servizio mensa o dalle 15 alle 17 senza. Ci si ritroverà a Villa Trecchi, nelle aule della scuola secondaria di primo grado e per tutto il periodo il costo è di 250,00 euro, mentre per la frequenza su tre giorni 153,00 euro e il costo del buono pasto è 5,00 euro. Le iscrizioni sono aperte.