Il colosso Mta si espande ancora. Annunciata la costruzione di un altro stabilimento in Brasile

CODOGNO (Lodi)Novità in vista per il futuro prossimo del colosso codognese dell’automotive Mta: nei giorni scorsi, infatti, i vertici della multinazionale hanno annunciato che, a breve, inizieranno i lavori per la costruzione di un nuovo stabilimento in Brasile. L’opera decollerà tra la fine di marzo e l’inizio di aprile prossimi e durerà circa un anno visto che, nel mese di maggio del 2026, è già stata messa in calendario l’inaugurazione ufficiale. A darne notizia è stato l’executive director (il direttore esecutivo) del gruppo, Antonio Falchetti che ha firmato il contratto con Costa Feitosa, il costruttore e progettista dell’intervento.

La nuova sede di Mta sarà collocata ad Aruja, nello stato di San Paolo, poco distante dall’altro stabilimento che, proprio quest’anno, festeggia il trentesimo compleanno trattandosi del primo sito estero del gruppo della famiglia Falchetti. In totale sono undici le sedi attualente aperte nel mondo da Mta. In Italia, oltre al quartier generale di Codogno, ci sono gli stabilimenti di Rolo (Reggio Emilia), Cinisello Balsamo (Milano), Isola Vicentina (Vicenza). Sul pianeta quelle di San Paolo in Brasile, a Bánovce nad Bebravou in Slovacchia, a Chicago negli Stati Uniti, a Pune in India, a Shanghai in Cina, a Santiago de Querétaro in Messico e a Kenitra in Marocco. Il 2025, quindi, si apre con nuovi e ambiziosi obiettivi mentre il 2024 era stato caratterizzato da altri progetti come, per esempio, l’inaugurazione a settembre scorso, nella sede principale di viale delle Industrie, del nido aziendale da venti posti riservato per i bambini dei dipendenti dai 3 ai 36 mesi.

Nel 2023 invece la sede di Mta Slovakia era stata interessata da un allargamento del sito di produzione per ulteriori 2. 400 metri quadrati mentre, sempre a Codogno, era stata avviata la pratica per la realizzazione di nuovi edifici destinati a magazzino automatizzato sconfinante in territorio di Fombio. M.B.