I ragazzini fanno gruppo nei laboratori

Tredici laboratori diversi, dalla cultura culinaria alla letteratura, dal riciclaggio al cucito. È il programma 2024-2025 della rassegna di laboratori artistici “Cresciamo Insieme“ organizzato da Mlfm4Kids con l’assessorato comunale alle Politiche sociali e famiglia. Quest’anno sono numerose novità: la prima è l’abbassamento dell’età di partecipazione ad alcuni laboratori, permettendo l’adesione anche a bambini dei primi anni della scuola d’infanzia. Inoltre è stata rafforzata la rete con enti e associazioni del territorio.

Gli eventi partono già il 19 ottobre alla Biblioteca Laudense con un laboratorio di scoperta e costruzione di strumenti africani. Il 26 ottobre sempre in biblioteca ci sarà “Trick or treat“, lettura animata in inglese a tema Halloween, per bambini della scuola d’infanzia. “Sessanta minuti per capire“ è il titolo del laboratorio del 16 novembre in biblioteca, evento che con giochi e attività permette ai bambini di mettersi nei panni di loro coetanei con disturbi dell’apprendimento. L’arte surrealista e la costruzione di libri impossibili saranno al centro di “Non è una mela“, laboratorio per bambini in programma il 30 novembre in biblioteca.

Con gli ospiti della casa accoglienza Regina Pacis, i bambini dal terzo anno di scuola dell’infanzia al quinto di primaria potranno sperimentare il 14 dicembre la cucina etnica, lavorando alla preparazione e assaggiando piatti tipici di diverse nazioni. Undici i partner che hanno permesso la realizzazione della rassegna. L’organizzatrice Chiara Milani ha spiegato: "Cresciamo Insieme punta all’idea di collaborazione, di fare gruppo, con l’obiettivo che i partecipanti agli eventi possano conoscersi e stringere legami". Per le iscrizioni www.mfm4kids.it o 4kids@mlfm.it.

L.P.