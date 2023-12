I ladri non danno tregua. Razzie in due abitazioni

I ladri non mollano la presa sulla Bassa e, nella serata di domenica, sono tornati a colpire. Due i blitz portati a termine a Codogno: uno in via Vincenzo Monti, al rione Villaggio San Biagio, dove i malviventi, dopo aver forzato una finestra, hanno razziato oggetti preziosi, l’altro in via Maccacaro, al quartiere Don Bosco. Sempre monili in oro il bottino. Entrambi i colpi sono stati messi a segno approfittando dell’assenza dei proprietari. Indagano i caraabinieri. Tentato furto invece sabato attorno alle 20 in via Carducci a San Fiorano: i ladri, in questo caso, hanno dovuto desistere e darsi alla fuga. Ormai dall’inizio di novembre nella Bassa lodigiana, ma non solo, si registra un picco di raid ai danni di abitazioni che non ha ancora avuto pausa: decine i colpi portati a termine da bande che agiscono ad ondate, entrando in azione non appena cala il sole. M.B.