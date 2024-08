I futuri ragionieri in bus. La Provincia promette:: "Spese tutte rimborsate"

La Provincia di Lodi rimborserà il cento per cento delle spese che gli studenti dell’istituto per ragionieri Calamandrei dovranno sopportare da settembre per il trasferimento dalla sede storica di Codogno a Casalpusterlengo, dando seguito ai lavori finanziati con fondi Pnrr per l’adeguamento antisismico ed energetico. Il cantiere è stato avviato ad aprile e ha interessato, in prima battuta, l’ala storica del plesso di piazza Repubblica senza però prevedere il trasferimento degli studenti che avverrà appunto a settembre.

La macchina organizzativa della Provincia si è messa in moto da tempo e a luglio è stato stipulato un contratto di comodato d’uso tra l’ente provinciale e la Curia diocesana visto che i 350 aspiranti ragionieri troveranno ospitalità negli spazi della Casa del giovane di via Battisti, appunto a Casalpusterlengo. Gli studenti potranno utilizzare aule, spazi comuni, servizi igienici e seminterrato a uso palestra, area sportiva con spogliatoi. Il contratto scadrà tra ventisei mesi: l’esilio del Calamandrei quindi durerà almeno due anni scolastici. La Provincia dovrà realizzare la nuova cablatura dell’impianto elettrico esistente per attrezzare il laboratorio di informatica e ampliare la rete wifi oltre a effettuare tutti gli interventi di natura ordinaria e straordinaria per migliorare la didattica e la sicurezza dei ragazzi. Il trasloco è praticamente quasi finito e dalla Provincia ribadiscono che sarà ultimato tra la fine di questa settimana e la prossima. "Per quanto riguarda le spese, confermiamo il totale rimborso per il trasporto sia per i ragazzi di Codogno che utilizzeranno il treno sia per quelli del circondario che devono usare l’interscambio ferro-gomma – spiega Daniele Saltarelli, consigliere delegato ai Trasporti della Provincia – Stiamo cercando di istituire una fermata in più dei pullman in via Pettinari, vicino alla nuova sede casalina. L’anno scolastico inizierà regolarmente, senza problemi logistici. La scuola sta diramando agli studenti le novità sui trasporti".