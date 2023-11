I ciclisti della domenica. Passano col rosso, multati

di Paola Arensi

SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Ciclisti attraversano con il semaforo rosso ma incappano nei carabinieri, multati in gruppo. Sono trenta le sanzioni verbalizzate domenica dai militari della Stazione di San Colombano nei confronti di altrettanti ciclisti provenienti dal Milanese. Gli sportivi si stavano allenando sulle strade provinciali del Lodigiano, rallentando le auto. Per loro i guai sono iniziati quando hanno oltrepassato il semaforo rosso della provinciale, poco distante dall’ospedale. Alle spalle del gruppo c’erano diverse macchine, compresa una Gazzella. Ai militari non è sfuggito il passaggio con segnale di divieto e la pattuglia ha presto raggiunto i ciclisti milanesi. A uno a uno sono stati controllati loro e le biciclette. Alla fine chi era passato con il rosso è stato multato: trenta multe da 116 euro l’una. I velocipedi si trovavano sulla provinciale 23, che collega San Colombano a Lodi. Provenivano da Borghetto Lodigiano, diretti verso le colline del paese, e avrebbero dovuto dirigersi verso Chignolo Po, lungo la Pedecollinare. Passando in via Lodi, in terra banina, hanno provocato un lungo incolonnamento, occupando per intero la larghezza della loro corsia di marcia, uno affiancato all’altro. Fino a viaggiare anche in quattro per fila.

Il passaggio col rosso, dopo aver rallentato per vedere se dall’altra parte arrivasse qualcuno, è avvenuto all’altezza del semaforo di via Valsasino. È in questo momento che è sbucata la Punto dei carabinieri. Alcuni ciclisti sono fuggiti, riuscendo a farla franca, ma in trenta si sono dovuti fermare all’alt.