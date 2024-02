Ha inventato il basket per i diversamente abili. Premio dal Quirinale

Antonio Bodini (nella foto), 64 anni cremonese, sarà insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica come inventore del baskin, sport che permette ai diversamente abili di giocare a basket. La cerimonia si svolgerà il 20 marzo al Quirinale. La motivazione che sarà letta dal capo dello Stato è la seguente: "Antonio Bodini Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana per aver contributo ad ideare il Baskin, disciplina sportiva ispirata al basket che consente a persone con diverse abilità di giocare insieme". Il baskin è nato nel 2003 a Cremona proprio da un’idea di Bodini, ingegnere di professione e padre di una figlia disabile. Insieme a Fausto Capellini, professore di educazione fisica in una scuola media di Cremona, ha creato una disciplina tanto semplice quanto forte: ispirarsi al basket ma modificandone le regole per permettere a chiunque una reale partecipazione al gioco. Non è più la persona che deve adattarsi a uno sport già costituito, ma è lo sport che deve essere costruito in modo da essere adatto alla diversità delle persone. E questa idea nel tempo si è dimostrata vincente e ha visto avvicinarsi a questo sport numerose persone con disabilità.