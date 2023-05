Guasto in un’azienda Frazione resta senz’acqua

Guasto in un’azienda, la popolosa frazione Zorlesco di Casalpusterlengo rimane ore senza acqua. È accaduto nella notte tra lunedì e ieri ma il pronto intervento di Società Acqua Lodigiana, gestore del servizio idrico nel Lodigiano, ha risolto il problema in poche ore. Sal stessa imputa il disagio a un impianto antincendio di una ditta locale che si è rotto: "La perdita interna ha svuotato il serbatoio dell’acquedotto di Sal. E i residenti sono rimasti qualche ora senz’acqua, dall’alba – chiariscono dalla Società – Ma tutto è stato risolto entro le 9 del mattino".

A quell’ora è quindi tornato alla normalità il sistema di distribuzione dell’acqua potabile al centro abitato di Zorlesco. E in caso di eventuali impurità residue, gli utenti sono stati invitati a lasciar scorrere l’acqua per qualche minuto. Tutto è iniziato a mezzanotte, quando il sistema di telecontrollo di Sal ha segnalato l’improvviso svuotamento del serbatoio dell’impianto di acquedotto di Zorlesco, con la conseguente mancanza di pressione in rete. Subito è intervenuto sul posto il personale reperibile con due squadre di Pronto Intervento: riscontrata la funzionalità dell’impianto, sono state estese le verifiche sulla rete cittadina per eventuali perdite occulte. La causa del disservizio è stata riscontrata appunto nel guasto occorso all’impianto antincendio di un’attività produttiva. I titolari nel frattempo avevano allertato i vigili del fuoco, alla cui presenza Sal ha provveduto a chiudere la saracinesca che fornisce l’acqua all’utenza privata. Sul posto anche il sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio. P.A.