Guasto alla linea elettrica Mattinata di passione sui treni diretti al mare

di Manuela Marziani

Difficile ieri mattina raggiungere la Liguria di Ponente per chi aveva deciso di trascorrere al mare il Ponte di Ferragosto ma anche per Voghera, Alessandria e Stradella è stato un percorso a ostacoli. Per un inconveniente tecnico alla linea di alimentazione dei treni fra Pavia e Certosa si sono creati gravi problemi alla circolazione sulla linea fra Milano e Alessandria, con ritardi fino a tre ore. I primi rallentamenti sulla linea si sono registrati alle 8, quando è stato riscontrato l’inconveniente. Quaranta minuti dopo i ritardi erano già di un’ora per i treni da e per le stazioni oltrepadane, Genova e il Piemonte. "I treni potranno subire limitazioni e cancellazioni" si leggeva sui tabelloni e sui siti Internet di Trenord. Alle 9, mentre i tecnici erano al lavoro, i ritardi avevano raggiunto le due ore. Alle 11,30, dopo l’intervento, la circolazione che risultava fortemente rallentata nei pressi di Pavia è gradualmente ripresa. Ma solo attorno alle 12 il guasto è stato risolto.

A quel punto la circolazione ha potuto piano piano ricominciare. Attorno alle 13 un treno che aveva un ritardo di un’ora è riuscito a recuperare e a sforare solo di 30 minuti. Il bilancio di una mattinata difficile per la circolazione ferroviaria è di un treno Alta Velocità che ha subìto un ritardo di trenta minuti, nove Intercity e 15 regionali che hanno avuto rallentamenti in media di due ore (ma sono arrivati anche a tre) mentre il percorso di 15 treni regionali (compresa la linea S13) è stato limitato.

A riportare un ritardo di tre ore sono stati in particolare i Regionali diretti a Ventimiglia e alle località marine della Liguria di Ponente. La circolazione è rimasta fortemente rallentata, perché con i tecnici all’opera si poteva usare un unico binario. Il treno Wien Hauptbahnhof (19,18) - Tarvisio Boscoverde - La Spezia Centrale (11,10) ha terminato la corsa a Pavia. I passeggeri hanno potuto utilizzare il treno IC 655 Ventimiglia (4:47) - Milano Centrale (9) fino a Certosa di Pavia e poi proseguire con Intercity 1563 Milano Centrale (9,30) - Savona (12,05) fino a Genova piazza Principe, dove hanno potuto proseguire ulteriormente con il servizio sostitutivo di bus appositamente predisposto fino a La Spezia Centrale. Un’avventura per chi aveva sulle spalle molte ore di viaggio e la voglia di arrivare al mare.