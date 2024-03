Guasto ad uno scambio sulla linea ferroviaria. Rallentamenti e percorsi ridotti per i convogli

Guasto ad uno scambio lungo la linea ferroviaria tra Tavazzano e Lodi: ieri mattina, attorno alle 12.30, si sono verificati problemi lungo la tratta della Lodi-Saronno con alcuni convogli che hanno dovuto subire ritardi e rallentamenti se non addirittura stop forzati. Almeno cinque i treni coinvolti nel disagio creatosi: il Saronno-Lodi in arrivo nel capoluogo lodigiano alle 13.37 è stato infatti bloccato alla stazione di Tavazzano mentre un altro convoglio della stessa tratta, in arrivo a Lodi alle 14.07, si è fermato a Milano Rogoredo. Due corse sono state invece sospese mentre un’altra si è fermata forzatamente alla stazione di Milano Bovisa causa ritardo. Trenord comunque ha messo in servizio treni corrispondenti per ovviare al disagio.