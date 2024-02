Grossa pianta si inclina e poi collassa sul palazzo, abbattuta

Ha cominciato pian piano ad inclinarsi nella notte tra martedì e mercoledì e quindi si è letteralmente appoggiata sul tetto della palazzina tra viale IV Novembre e viale Martiri dello Spielberg, poco distante dalla stazione ferroviaria di Codogno, sfondando la grondaia. Paura per una pianta, potata dal Comune l’anno scorso, che è collassata: fortunatamente non è caduta dalla parte della sede stradale, ma, seppur rovinandone la gronda, si è fermata contro lo stabile. Sul posto è intervenuto l’assessore alle Manutenzioni Severino Giovannini il quale ha appurato, insieme ai tecnici, che la pianta era marcia alle radici. L’abbattimento totale è stata quindi la soluzione migliore da prendere e il Comune ha allertato, essendoci un pericolo imminente, i vigili del fuoco i quali sono intervenuti, attorno alle 9.30, con l’ausilio dell’autogrù per tagliare e rimuovere l’albero definitivamente prima che potesse causare ulteriori danni. Dopo averla alleggerita rimuovendo le fronde, la pianta è stata imbragata con cavi e catene. L’operazione è terminata verso le 15.30. M.B.