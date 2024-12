"Grazie al contributo di Fondazione Cariplo il progetto sarà realtà"

Impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici di Guardamiglio "il progetto presentato dal Comune di Guardamiglio, in partnership con la Fondazione Mezzadri-De Franceschini è stato promosso". Ad annunciarlo è stata, con soddisfazione, l’amministrazione comunale del sindaco Giancarlo Rossetti. Il progetto era stato presentato a luglio e prevede il riconoscimento di un contributo di 18.200 euro da parte della Fondazione Cariplo, con il bando “Alternative 2024“, pari al 20% delle spese complessive previste. Saranno quindi finanziati circa 60 Kw di impianti fotovoltaici, da installare sul tetto delle scuole e dell’asilo nido comunali, nonché su una palazzina residenziale della Fondazione. Gli impianti costituiranno il nucleo della nascente Comunità Energetica Rinnovabile, per un paese sempre più rivolto al green. "Questo – sottolinea Stefano Ghidini, consigliere comunale delegato alla Sostenibilità, – non sarebbe stato però possibile senza il lavoro e la collaborazione di tanti. Pochi giorni fa il Comune aveva ricevuto il via libera della Corte dei Conti per poter aderire alla CERS "Comunità Solare" e, assieme all’ottenimento del contributo consente al Comune di poter, finalmente, trasportare il proprio progetto di Comunità Energetica dai discorsi alla realtà". Il totale del progetto è 91mila euro, di cui 18.200 li mette Fondazione Cariplo, 36.400 sono a carico del Comune di Guardamiglio e della Fondazione Mezzadri-De Franceschini (enti che, in partnership, hanno richiesto il finanziamento), mentre altri 36.400 saranno coperti attraverso la richiesta del contributo Pnrr per gli impianti in CER (il 40%).

