Grave infortunio sul lavoro a Zelo Buon Persico: operaio cade da sei metri

ZELO BUON PERSICO (Lodi)Cade da sei metri di altezza mentre sistema i lucernari del tetto dell’oratorio, grave operaio. L’infortunio sul lavoro è avvenuto alle 8.40 di ieri, all’oratorio di via Dante, a Zelo Buon Persico. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 48enne R.G. di Castrezzato, in provincia di Brescia, prima di cadere era impegnato, con alcuni colleghi operai, per la propria ditta, a riparare i lucernari del tetto del salone dell’oratorio. Questa stessa ditta, per conto della parrocchia locale, ha già eseguito molti lavori in passato. Ma purtroppo questa volta è avvenuto l’imprevisto e ora il 48enne, subito soccorso dai presenti e dal 118, è ricoverato in ospedale. I carabinieri della compagnia di Lodi, intervenuti per i rilievi e i tecnici dell’Agenzia tutela della salute, competenti in materia di infortuni sul lavoro, sono rimasti a lungo in oratorio per chiarire la dinamica dei fatti. la ricostruzione dell’accaduto è ora al vaglio e necessaria per stabilire eventuali responsabilità. Sembra però che qualcosa sia andato storto mentre, appunto, i lavoratori stavano riparando i lucernari del tetto del salone dell’oratorio. Non si tratta però del rifacimento del tetto in sé. Questo è un intervento per il quale servono varie documentazioni previste per legge e il lavoro deve essere ancora programmato e ciò avverrà solo nel prossimo futuro.

L’uomo, dopo la caduta da sei metri, ha accusato traumi diffusi e in particolare al bacino, alla schiena, alla testa. È però sempre rimasto cosciente finché, per lenirgli il dolore e assisterlo al meglio, è stato intubato e ricoverato d’urgenza. La Centrale unica del 118 dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza gli ha assegnato un codice rosso, per via della seria dinamica dell’infortunio e del colpo subito. L’uomo, per fortuna, non correrebbe però pericolo di vita. Il lavoratore è stato soccorso dagli operatori della Croce bianca di Melegnano, intervenuti con i colleghi della automedica e della auto infermieristica di Lodi e accompagnato in ospedale, al Niguarda di Milano. Intanto sul posto sono arrivati i responsabili dell’oratorio, tra cui il parroco Gianfranco Rossi, i carabinieri della compagnia di Lodi, per i dovuti accertamenti e i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute. Fin quando non ci saranno informazioni precise sull’accaduto il parroco, molto dispiaciuto per l’accaduto, preferisce non rilasciare dichiarazioni.