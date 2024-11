Carico di Gratta e Vinci nella Muzza, risolto il mistero: erano stati rubati a Roma

Cornegliano Laudense (Lodi) – Erano misteriosamente discesi a migliaia lungo il corso del canale Muzza a Cornegliano Laudense e ora, a distanza di più di una settimana, i carabinieri del comando provinciale di Lodi hanno risolto il giallo dei ‘gratta e vinci’ che galleggiavano in centinaia di cartoni.

Gli accertamenti hanno infatti permesso di trovare rispondenza, attraverso i numeri seriali, con un furto denunciato a Roma dalla società Lotterie Nazionali a fine maggio scorso. Infatti, tutti i tagliandi della lotteria istantanea recuperati risultano essere stati trafugati esattamente il 15 maggio in località imprecisata da un container durante il loro trasporto dalla sede della società stampatrice. Come siano arrivati fino a Lodigiano e dove siano stati in tutti questi mesi resta un mistero.

Il furto dei “cartoncini“ della fortuna, comunque, è risultato sostanzialmente inutile visto che i ticket, una volta denunciato il colpo, erano stati subito annullati e dunque resi inservibili. Le eventuali “grattate“ vincenti, dunque, non sarebbero state incassabili; anzi l’eventuale possessore avrebbe potuto anche rischiare un’incriminazione per ricettazione. Probabilmente la circostanza ha convinto i ladri ad abbandonare il carico visto che i “gratta e vinci“ erano diventati solo carta straccia.

Un furgone con alcune scritte laterali sul fianco, semi piegato e abbandonato su una stradina vicino alla Muzza in località Sesmones a Cornegliano era stato, infatti, recuperato la domenica stessa e subito messo sotto sequestro dai carabinieri i quali hanno, appunto, legato il ritrovamento del mezzo, verosimilmente rubato, con la dispersione nella Muzza dei tagliandi. Resta anche da capire se siano stati gettati di proposito nel corso d’acqua e perché.

L’allarme era scattato domenica 17 novembre attorno alle 10 quando diversi cittadini avevano notato l’insolito spettacolo, avvisando subito il sindaco del paese, Stefano Iachetti il quale, giunto sul posto, aveva a sua volta allertato i carabinieri. Ci sono voluti alcuni giorni e grazie all’intervento dei vigili del fuoco per recuperare tutte le migliaia di biglietti.