Gran Carnevale Cremasco. Scocca l’ora dei carri

Parte, a Crema, il Gran Carnevale. Dopo il prequel di domenica scorsa, caratterizzato dal freddo, domani tocca ai grandi e piccoli carri sfilare. Ci sarà un’anteprima, oggi, alle 16 al Teatro San Domenico, con “La regina dei ghiacci“ uno spettacolo per bambini e famiglie, seguito alle 18 da “Chiacchiere e Champagne“, degustazione di Champagne e dolci tipici del Carnevale cremasco con un’entréè salata di benvenuto. A cura della realtà “3BriEn“ e della food blogger Annalisa Andreini. Tra le novità di quest’anno c’è la visita all’area archeologica della cripta del Duomo, sino alla terrazza panoramica del campanile. Infine, i tradizionali mercatini in piazza Duomo. Poi domani dalle 14.30 saranno svelati i cinque carri allegorici in concorso. Sfileranno “L’ultima sinfonia“, che richiama il tema della sostenibilità ambientale; “È tutta un’altra musica“, che omaggia il mondo della musica; “Pesci fuor d’acqua”, dedicato alla realizzazione di sé stessi; “Il paese delle meraviglie“ che fa l’occhiolino ad Alice nel paese delle meraviglie e “Romantica“ malinconia che tratta il tema della violenza contro le donne. Oltre ai carri in gara ce ne saranno altri due fuori concorso e inoltre quattro carri piccoli.

P.G.R.