Gli scatti fatti dai detenuti in mostra a Palazzo Pirelli

Ventisette immagini immortalate dai detenuti della Casa circondariale di Lodi finiscono in esposizione da domani nello Spazio Eventi del Palazzo Pirelli a Milano. La mostra si intitola “Distanti ma vicini“. Alle 16 l’inaugurazione con la presenza anche di Annalisa Confuorto, direttrice del penitenziario. Gli scatti sono opera dei detenuti che hanno scelto di frequentare il corso promosso in collaborazione col fotografo Luca Rossato. "Le immagini esposte non sono semplici fotografie, ma frammenti di un cammino intrapreso da chi, dietro le sbarre, lotta ogni giorno per ricostruire la propria identità e abbattere le distanze che lo dividono dal resto del mondo - spiega Rossato –. Ogni scatto rappresenta pertanto il ‘ri-scatto’, un atto di resistenza contro il pregiudizio che troppo spesso accompagna i detenuti". Le fotografie sono state realizzate nel complesso penitenziario. All’inaugurazione parteciperanno anche il presidente del Consiglio regionale lombardo, Federico Romani, il sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia, Andrea Ostellari e il consigliere regionale Roberta Vallacchi, che ha proposto l’esposizione.L.R.C.