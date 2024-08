Gli eventi non vanno in ferie. Iniziative in città fino a settembre. Per chi resta, musica e cultura

Il caldo e l’afa di agosto svuotano le città e Lodi non fa eccezione tra uffici e negozi chiusi, cinema e molti luoghi di aggregazione sempre meno frequentati. Ma per chi rimane in città, numerose sono le possibilità per passare il tempo e non rischiare di chiudersi in casa.

Oltre alla Faustina e a Lodi Splash, aperti e nel pieno della loro stagione, a cui si aggiunge il Belgiardino con la piscina dei piccoli aperta da un paio di settimane, ci saonoa disposizone le serate di Lodi al Sole, la rassegna di eventi culturali e di intrattenimento organizzata dal Comune di Lodi, che durerà fino al 18 settembre. La musica in piazza farà da padrone per i prossimi eventi, come quello di venerdì sera con protagonisti gli Angar C, band tributo ai Nomadi. Si prosegue il 24 agosto alle 21.30 con gli Ottocento ad omaggiare Fabrizio De André che suoneranno in piazza Vittoria.

Anche nella sede della Provincia di Lodi, nel cortile di Palazzo San Cristoforo in via Fanfulla, si potranno passare serate di puro intrattenimento, con per esempio il 28 agosto alle 21.15 quando si esibirà l’Altamarea Band, gruppo che propone brani di repertorio ma arrangiati swing. L’ultimo evento in agosto sarà in piazza Omegna il 31, alle 21.30, con la Udyama Band, gruppo lodigiano che propone pop rock “all’italiana“.

Ma sempre a fine mese è in calendario la Festa dell’Unità, organizzata dal gruppo di Giovani Democratici del Lodigiano. Partirà il 29 agosto e finirà l’8 settembre. Il 27 agosto verrà annunciato il programma vero e proprio, con ospiti per i talk e le band, mentre ora sono già sicuri la tombola, l’esperienza dell’escape room, il mini Luna-Park e lo spazio giovani, luogo classico di ritrovo di fine estate per numerosissimi giovani lodigiani.

Il programma di Lodi al Sole proseguirà a settembre: il 5 settembre alle 21.15, presso la sede della Provincia, si terrà un incontro sul barone Fanfulla da Lodi, personaggio storico del XV secolo, reso noto dal ritratto che ne fece Massimo d’Azeglio nel romanzo “La disfida di Barletta“. Una grande serata sarà invece il 7 settembre con lo Sbaracco, il fuori tutto di fine estate, che coinciderà con la giornata conclusiva dei saldi.