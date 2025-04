Gli encomi e le lodi ai poliziotti

Hanno sgominato organizzazioni criminali e placato risse a mano armata, raffica di encomi e lodi per i poliziotti della Questura lodigiana. Sono andati all’ispettore Luca Ciotti, agli assistenti capo coordinatore Antonio Delicato, Francesco Iodice, all’assistente Rocco Viceconte, all’agente scelto Benito Pagano, della squadra mobile di Lodi. Premiato anche il sostituto commissario Francesco Giovoni, della sottosezione della polstrada di Guardamiglio. Ha ricevuto un encomio, insieme all’agente Raffaele Boccia, in servizio all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Lodi. Invece una lode è andata all’ispettore Edoardo Tasciotti della squadra mobile di Lodi. Insignito anche l’ispettore Davide Di Carlo, con l’assistente capo Gianluca Agnusdei, che hanno ricevuto un encomio. La lode è poi andata al vice questore Angelo Sais. Personale in forza alla polizia amministrativa e di sicurezza della Questura.

Riconoscimenti per l’ispettore Emanuele Perteghella, della divisione anticrimine, che ha ricevuto un encomio per aver collaborato alla disarticolazione di un traffico internazionale di stupefacenti, con 15 misure cautelari e al sequestro di ingenti quantitativi di droga, armi e denaro, nel febbraio 2022, a Monza. Infine premiati, con la lode, il vice ispettore Manuel Motta, il sovrintendente capo Quirico Pepe, il sovrintendente Giuseppe Marchese e l’assistente capo coordinatore Generoso Guerra della Digos di Lodi. Sono arrivati all’arresto in flagranza di sei persone e alla denuncia di altre sei, per rissa, con strumenti atti ad offendere e lesioni personali, a Lodi, nell’aprile 2024, nel corso di una manifestazione sportiva.

Paola Arensi