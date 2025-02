Giunta Testolina caduta. Roberta De Francesco nominata commissario

È già stato nominato il commissario prefettizio che dovrà traghettare il Comune di Santo Stefano di nuovo alle urne, molto probabilmente la seconda domenica di maggio. Si tratta di Roberta De Stefano (nella foto), viceprefetto vicario, che “sostituisce“ ai vertici del palazzo municipale l’ormai ex sindaca Marinella Testolina, decaduta lunedì pomeriggio dopo lo stillicidio di dimissioni dei consiglieri comunali. Nei giorni scorsi se ne era andato l’esponente di maggioranza Vittorio Fasoli, seguito lunedì mattina da Diego Regonati. I numeri, a quel punto, erano talmente risicati che il primo cittadino non avrebbe potuto reggere se non con l’ausilio dei voti dell’opposizione che ha staccato definitivamente la spina dimettendosi in blocco. Ora inizia la campagna elettorale e le liste dovranno essere presentate entro la metà aprile. Ieri il consigliere di minoranza Mauro Bonfanti ha risposto alla Testolina dopo le sue dichiarazioni del giorno prima con le quali addossa le colpe della fin del mandato all’opposizione. "Chi è causa del suo mal pianga se stesso – attacca Bonfanti che quasi certamente si candiderà a sindaco –. In questi anni di amministrazione la maggioranza ha perso 5 consiglieri e due altri rappresentanti hanno rifiutato la surroga. In questo contesto catastrofico la minoranza ha cercato di essere collaborativa ma Testolina ha evitato di rispondere. A questo punto abbiamo deciso di porre fine a questa agonia nell’ultimo giorno possibile per arrivare a nuove elezioni in tempi brevi". M.B.