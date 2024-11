Giovani iperconnessi. Esperti intervengono nel centro giovanile

Figli troppo spesso con il cellulare in mano in una vita definita “iperconnessa“. E per cercare di capire i rischi e tentare un approccio per evitare conseguenze anche gravi, la Consulta della Famiglia ha sviluppato un progetto con l’associazione Agisco, capofila di questa iniziativa, e il gruppo delle famiglie dell’oratorio San Luigi. Domani alle 15.30 nel centro giovanile di via Cabrini si parlerà, appunto, della scottante e attuale tematica che riguarda soprattutto i giovani con Laura Comaschi, media educator all’università Cattolica e don Giovanni Fasoli, psicologo clinico e counsellor. "Gli adolescenti hanno bisogno di strumenti per gestire il loro tempo e, allo stesso tempo, il mondo adulto deve apprendere quali sono i segnali allarmanti e conoscere meglio il mondo on line dei propri figli" spiegano gli organizzatori. "Come amministrazione comunale abbiamo il dovere di fornire ai giovani e alle famiglie strumenti utili" aggiunge l’assessore Silvia Salamina.