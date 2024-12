Giovane rapinato in centro. Individuati i tre aggressori. Uno di loro è minorenne

Rapinano un giovane minorenne in centro a Lodi, rintracciati e denunciati tre ragazzi. Uno è ancora minorenne. La Questura di Lodi ieri ha reso noto che sabato sera, poche ore dopo una rapina avvenuta attorno alle 15, sono stati rintracciati e denunciati, a piede libero, per rapina in concorso, tre giovani, tra cui un minorenne. Sabato un gruppetto aveva infatti attorniato un altro giovane, che si trovava poco distante dalla pista di pattinaggio di Lodi, in piazza Matteotti e dal Torrione ed era spuntato un coltello. Il malcapitato era stato rapinato dei soldi che aveva con sé, poi i razziatori erano fuggiti con il bottino.

Ma gli agenti, subito intervenuti, nel raccogliere la denuncia, si sono fatti fornire dalla vittima una precisa descrizione dei rapinatori e di come erano vestiti e hanno iniziato a cercarli per le vie del centro storico. Fino al ritrovamento di tre giovani amici che indossavano gli stessi vestiti segnalati e avevano con sé un coltello simile a quello descritto dal rapinato. È stata recuperata infine anche la cifra in contanti di sessanta euro che, per gli inquirenti, sarebbe la refurtiva. Successivamente i tre giovani, di cui uno è minorenne, come la vittima della rapina, sono stati accompagnati negli uffici. Formalizzate le denunce, ora gli interessati dovranno rispondere dell’accusa davanti al giudice. Fortunatamente, nonostante la lama e lo spavento, comunque, la vittima della razzia non aveva riportato conseguenze fisiche. Sempre sabato pomeriggio si era verificata nella stessa zona anche una tentata rapina ai danni di tre giovani passanti. Non era però andata a buon fine, grazie anche al provvidenziale intervento di alcuni testimoni. P.A.