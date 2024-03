Giornate Fai di primavera, record di visitatori: "Merito del lavoro svolto dalla delegazione territoriale"

Successo, nel Lodigiano, per la 32esima edizione delle Giornate FAI di Primavera concluse domenica. Nei quattro siti visitabili c’è stata una grande affluenza: a Villa Gabba e nella Chiesa della Madonna addolorata di Crespiatica si sono registrati oltre 700 ingressi, all’Abbazia dei santi Pietro e Paolo di Abbadia Cerreto 400, al Santuario di Santa Maria della Fontana, a Fontana, circa 250 (qui le visite non erano a orario continuato). Questi numeri conteggiano solo gli ingressi paganti; quindi, in realtà i visitatori sono stati di più. "È stato un successo il cui merito si deve molto a tutta la delegazione di Lodi – dice la professoressa Lavinia Carolina Covi, capa delegazione –. Ci sono stati anche dei picchi a Villa Gabba, con visite a turni di 20 persone. Sono risultati importanti, che fanno capire come a Lodi c’è un aumento di interesse sia dei pensionati che dei giovani".