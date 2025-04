Giornata della salute: mobilitazione. Raffica di vaccinazioni straordinarie

Raffica di appuntamenti per la Giornata mondiale della salute che si celebra il 7 aprile. L’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi propone una serie di eventi dedicati alla prevenzione e alla promozione della salute. Si va dalle vaccinazioni (Hpv-Papilloma Virus, Herpes Zoster e Pneumococco), a un punto informativo in ospedale e infine a incontri dedicati allo svezzamento.

Le sedute straordinarie di vaccinazione anti Hpv e anti Herpes Zoster e Pneumococco, si svolgeranno: il 7 aprile al centro vaccinale di Casalpusterlengo, in via Crema 15, su appuntamento, dalle 13.30 alle 15.30; l’8 aprile al centro vaccinale Lodi, in via Agostino Bassi 1-3, su appuntamento, dalle 13.30 alle 15.30 e con accesso libero dalle 15.30 alle 17.30; il 7-8-9-10 aprile 2025 al centro vaccinale di Sant’Angelo Lodigiano, strada provinciale 19, su appuntamento, dalle 13.30 alle 15.30. Invece la vaccinazione Herpes Zoster e Pneumococco è prevista il 9 aprile al centro vaccinale di Lodi, su appuntamento, dalle 8.30 alle 11.30; il 9 aprile al centro vaccinale di Casalpusterlengo, su appuntamento, dalle 13.30 alle 15.30 e il 10 aprile al centro vaccinale di Sant’Angelo Lodigiano, su appuntamento, dalle 8.30 alle 11.30.

Chi volesse ulteriori informazioni può contattare Lodi allo 0371/372492 o con mail a vaccinazioni.lodi@asst-lodi.it, Casalpusterlengo allo 0377/924616 o via mail a vaccinazioni.casale@asst-lodi.it e Sant’Angelo Lodigiano allo 0371/251846 o scrivendo a vaccinazioni.santangelo@asst-lodi.it.

Inoltre, martedì 8 aprile, dalle 9 alle 12, sarà allestito un punto informativo dedicato alla prevenzione, agli screening e ai sani stili di vita nell’atrio dell’ospedale Maggiore di Lodi, in via Largo Donatori di Sangue 1, con accesso libero. Durante l’evento, saranno disponibili materiali informativi, brochure e presentazioni che illustreranno l’importanza della prevenzione, i benefici della diagnosi precoce e le modalità di accesso ai servizi di screening. Inoltre, sarà distribuito materiale informativo sulla Medicina di Genere.

Si aggiunge, tra le iniziative di Asst, un incontro sullo svezzamento, previsto al consultorio familiare di Lodi, in piazza Ospitale 10, con un’ostetrica e un’infermiera. L’appuntamento è fissato per martedì 8 aprile, dalle 14 alle 16. Per partecipare è necessaria l’iscrizione telefonica, contattando il numero 0371/374543 dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12.30 e il mercoledì, dalle 13.30 alle 15.30.