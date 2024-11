Giorgia Wurth incontra gli studenti del Verri

L’attrice e scrittrice Giorgia Wurth sarà al liceo Verri di Lodi domani alle 18 per presentare il suo libro “Che la mia fine sia un racconto“. "Sogniamo una Palestina libera, intanto la Palestina ha liberato noi". All’evento sarà presente l’autrice che, con Giuseppe Salamone, coordinatore di Schierarsi Italia Nord Ovest e vicesindaco di Turano Lodigiano, illustrerà il contenuto del libro che è senza un editore. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Schierarsi che si presenterà alla cittadinanza. "Quando ho iniziato a scrivere questo libro, mai avrei immaginato che, nel giorno dell’uscita, la carneficina a Gaza si sarebbe estesa a livelli inimmaginabili di atrocità - ha ribadito l’autrice -. Ho scritto per salvarmi, per non restare costantemente connessa all’orrore. Per mantenere una certa lucidità e non essere schiacciata da quelle immagini devastanti". M.B.