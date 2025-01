Lodi: vola dal balcone dopo una serata di bagordi, trentunenne gravissimo

Lodi, 30 gennaio 2024 – Uomo a terra privo di sensi nelle case popolari: sarebbe caduto dal balcone dopo una serata ad alto tasso alcolico. Un ragazzo di 31 anni, che risiederebbe proprio nei palazzi Aler di Lodi, tra via San Fereolo e via Tortini, nella mattinata del 30 gennaio 2025, alle 9.15, è stato trovato esanime nel cortile su cui si affacciano i palazzi.

I passanti, avvistata la figura stesa al suolo, hanno dato l’allarme, chiedendo aiuto per il malcapitato. Sono arrivati sul posto sia i soccorritori della Croce rossa di Lodi, con una ambulanza e l’automedica. L’uomo presentava anche alcuni tagli al volto e tumefazioni. Le sue condizioni erano da valutare rapidamente e così, per accelerare, è stato trasportato in ospedale con l’elicottero arrivato da Milano.

Secondo una ricostruzione degli agenti della polizia, intervenuti sul posto, il trentunenne sarebbe precipitato dal balcone, dove era uscito – forse per prendere una boccata d'aria – in seguito a una serata segnata da abbondanti libagioni, nonché utilizzo di stupefacenti. Pare che l’uomo sia rimasto chiuso fuori e, non riuscendo più a rientrare, abbia scavalcato il parapetto, finendo per perdere l’equilibrio.

Nella casa dal cui terrazzino è precipitato, a quanto pare, c’era un altro uomo, suo compagno di bagordi. Il trentunenne è ricoverato, in gravi condizioni, all’ospedale di Cremona.