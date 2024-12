Giallo nell’oscurità in via Po. Auto avvolta dalle fiamme: "Qualcuno me l’ha spostata"

Il fuoco divora un’auto parcheggiata in strada, accertamenti in corso sull’origine della combustione e lo spostamento del mezzo "non l’avevo parcheggiata lì". La Questura di Lodi sta indagando sull’incendio che ha coinvolto una vettura, alle 21.55 della sera di Natale, in via Po a Lodi e che ha attirato l’attenzione di diversi lodigiani. Alcuni passanti hanno dato l’allarme perché una Fiat 500 ha preso fuoco, parcheggiata negli stalli pubblici della città ed è presto diventata una pericolosa nuvola di fiamme incandescenti. La vettura era alimentata a gasolio e fortunatamente la lingua rossa non ha intaccato altri mezzi parcheggiati nei pressi. Per spegnere la combustione, sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, con una autopompa serbatoio, dal comando provinciale di Lodi. Nonostante il rogo sia stato prontamente aggredito con l’acqua, il veicolo è però purtroppo finito completamente carbonizzato, con danni pesantissimi per il proprietario. Un’amara sorpresa natalizia, quindi.

Quello che è rimasto della Fiat è stato rimorchiato dal carroattrezzi. Il proprietario stesso, all’arrivo della squadra volante della Questura, ha spiegato agli agenti di aver trovato la vettura parcheggiata in un posto diverso da dove l’aveva lasciata. Mistero quindi sull’accaduto. C’è l’ombra del dolo ma ora spetta agli inquirenti far luce sulla vicenda e capire se sia stata auto combustione o ci sia la mano di terzi. Fortunatamente, però, a bordo dei veicolo non c’era nessuno, non sono quindi stati registrati feriti o intossicati. Una volta spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno raffreddato il mezzo, per evitare ulteriori pericoli e messo in sicurezza l’area. Le cause del rogo, anche per capire se ci potrebbe essere o meno l’ombra del dolo, sono ancora in fase di accertamento.