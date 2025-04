Flexotecnica, tutto fermo. Ancora nessuno spiraglio sui 24 operai in esubero

Approda in Regione il tavolo di trattative sul licenziamento collettivo di 24 operai della Koenig & Bauer Flexotecnica. Le parti sociali si sono incontrate ieri mattina in modalità telematica per discutere degli eventuali cambiamenti nelle proposte e nelle istanze, che nelle scorse sedute in Assolombarda avevano portato a un nulla di fatto. Anche la mediazione della Regione non ha portato a nulla.

La Flexotecnica ha negato nuovamente cassa integrazione e prepensionamento, che permetterebbero ai 24 lavoratori, considerati esuberi da gennaio, di guadagnare del tempo per raggiungere la pensione o trovare una nuova occupazione. “No“ secco anche sulla protezione degli operai di categorie speciali, a cui l’azienda aveva concesso la possibilità di essere reinseriti in organico per svolgere mansioni impraticabili e inadatte a causa delle loro disabilità.

Al momento l’azienda soffre per un debito stimato, nel solo primo trimestre del 2025, di circa 50 milioni. Ieri la dirigenza ha proposto come ammortizzatori sociali una buona uscita di due settimane di stipendio per ogni anno di lavoro. Un’offerta percepita dai lavoratori come inadeguata. Fiom Cgil e Rsu si sono riservati di valutarne l’entità.

L.R.C.