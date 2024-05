Gazebo dell’Asst per la giornata dell’infermiere

Per celebrare la Giornata internazionale dell’Infermiere del 12 maggio, l’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi organizza attività in piazza da domani. L’iniziativa prenderà il via da Casalpusterlengo, con un gazebo allestito sotto i portici di piazza del Popolo dalle 9 alle 12. A seguire, nella mattinata di mercoledì 22 maggio, l’appuntamento toccherà i cittadini di Sant’Angelo Lodigiano all’incrocio tra via Umberto I e piazza Caduti. Ultima tappa venerdì 24 maggio a Codogno, in piazza XX Settembre, sempre dalle 9 alle 12. Nell’occasione sarà distribuito materiale informativo e divulgativo di educazione sanitaria destinato ai cittadini, ma anche ai caregiver delle persone che si trovano in condizioni di fragilità o cronicità. Presso gli stand Asst Lodi, inoltre, i cittadini che lo desiderano potranno ricevere dall’IFeC (Infermiere di famiglia e comunità) una valutazione dei parametri vitali. Lunedì 27 maggio, invece, l’azienda aderisce, per il secondo anno, all’(H)Open Day dedicato all’emicrania. "Una patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale", dichiara Barbara Grecchi, referente Promozione Salute dell’Asst di Lodi. Quindi il Centro Cefalee del reparto di Neurologia, diretto dal dottor Vincenzo Belcastro, ha organizzato un servizio di teleconsulto dedicato all’emicrania rivolto a tutta la popolazione. Per prenotare la teleconsulenza è necessario telefonare al numero 0371.376694 (Servizio Promozione Salute) domani 20 e martedì 21 maggio dalle 10 alle 16. P.A.