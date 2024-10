Gasolio sequestrato dalla Finanza in omaggio alla Croce Casalese

Dal sequestro di gasolio alla donazione all’associazione che si occupa di soccorso. Le operazioni della guardia di finanza della compagnia di Casalpusterlengo andranno a vantaggio della comunità, anche per azioni del cuore. Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale Lodi hanno donato all’associazione di volontariato Croce Casalese di Casalpusterlengo 80 litri di gasolio. Sono litri di carburante sequestrati nel corso dei pattugliamenti giornalieri effettuati nel Basso Lodigiano dai militari della compagnia Casalpusterlengo.

Il sequestro era avvenuto durante un normale controllo di veicoli su strada. Il gasolio era stato trovato su un’auto ed è stato sottoposto a sequestro in violazione delle norme di trasporto in sicurezza e del conseguente pagamento delle accise. Dell’illecito, di natura penale, è stata data notizia alla Procura della Repubblica di Lodi che, su istanza dei militari, ha prontamente disposto la donazione, per scopi benefici, invece della distruzione delle taniche. Di conseguenza l’associazione di volontariato Croce Casalese - che opera dal 1980 - avrà un risparmio sulle spese stanziate per il trasporto urgente dei malati e per le operazioni di primo soccorso sul territorio.

La consegna ufficiale è avvenuta direttamente al presidente della Croce Casalese, Davide Orlandi, che ha accolto i militari in sede, ringraziandoli personalmente per il gradito e utile gesto. Il sodalizio, infatti, come le altre associazioni di soccorso, oltre a investire sul territorio generosa disponibilità di persone che, gratuitamente, mettono a disposizione degli altri il proprio tempo libero, deve anche far quadrare i conti.

Paola Arensi