Gare di regolarità Sarà a Codogno il trofeo Castellotti

Saranno ottanta gli equipaggi provenienti da tutto il nord Italia a partecipare alla 27ª edizione del Memorial Castellotti, gara di regolarità per auto storiche, per la prima volta a Codogno. Ieri mattina, in municipio, è stato presentato il programma dagli organizzatori della Scuderia Castellotti di Lodi. Il Memorial si svolgerà il 26 marzo e prenderà il via in piazza Cairoli alle 9.30: si terranno 64 prove cronometrate che si snoderanno tra Terranova dei Passerini, Guardamiglio e Caselle Landi per un totale di 100 chilometri. Prima tappa nell’azienda Mta, con un giro nel perimetro interno in onore di Umberto Falchetti, uno dei patron della ditta e grande appassionato e collezionista di auto d’epoca.