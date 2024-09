Galdus diventa grande. Altro centro per il lavoro: "Daremo opportunità"

Inaugurata ieri la nuova sede Lodigiana di Galdus, centro per la formazione professionale, accompagnamento al lavoro e inserimento lavorativo di giovani e adulti. Si trova in via Paolo Gorini 39, sarà aperta dalle 8 alle 13.30 e dalle 14 alle 16.30 il lunedì, mercoledì e giovedì, fino alle 15.30 invece il martedì e venerdì. Si tratta di un passo importante per un ente che ora potrà godere di un centro per il lavoro dotato di un’aula corsi, 3 spazi per colloqui, incontri e meeting. Prima Galdus era ospitato alla sede dell’Unione Artigiani e Imprese Lodi, ora con una sua sede potrà operare con ancora più efficienza, continuando nel suo impegno di unire pubblico e privato, facendo corsi per la formazione che si punta a fare gratuiti e basati sulla domanda delle imprese del territorio. All’inaugurazione era presente l’assessore regionale per la Formazione Simona Tironi, che ha spiegato come "non c’è lavoro senza formazione, solo così si può inserire efficacemente le persone. Luoghi come questo sono sempre più importanti anche per le aziende che cercano, e così ottengono, capitale umano formato. Il progetto Gol, che con fondi Pnrr opera, è un grande passo con cui fare e organizzare corsi, ma prima o poi finirà, questa sede è quindi un investimento verso il futuro, sempre con questo dialogo stretto tra pubblico e privato che qui si concretizza".

Claudio Bandini, direttore del lavoro di Galdus, rispetto alla nuova apertura pensa che "l’esigenza è di capire e recepire le fasce più deboli, ricordandosi che questo centro è aperto a chiunque cerca un impiego. La nostra intenzione è di ampliare la formazione, noi stessi siamo così un’azienda che si espande sul territorio investendo sulle persone". Mauro Sangalli, segretario generale Unione Artigiani, ha concluso: "Quello tra noi e Galdus è un legame che sta dando già i suoi frutti. Credo che questa apertura sia un passo avanti e un punto di riferimento per tutto il territorio" ha detto.