Furto sacrilego delle offerte: il ladro è entrato in oratorio in pieno giorno

Casaletto Lodigiano (Lodi), 20 agosto 2023- Furto sacrilego a Casaletto Lodigiano.

I soliti ignoti hanno colpito la parrocchia in pieno giorno, nel tardo pomeriggio del 19 agosto 2023. Il colpo è stato scoperto nelle ore successive e sono state allertate le forze dell’ordine per cercare di individuare il responsabile.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, l’intruso sarebbe arrivato a colpire l’oratorio e ci sarebbe entrato, passando dalla chiesa. E’ stata infatti trovata forzata una porta da cui, si presume, il malfattore si sia fatto largo.

Nel mirino è stato messo, in particolare, il portamonete portatile che si utilizza, durante le cerimonie, per raccogliere le offerte dei fedeli. Il ladro lo ha svuotato, per un modico bottino, costituito da monete ed è fuggito indisturbato.

Il raccoglitore di offerte è stato trovato all’esterno, per terra, vicino a un canale dell’immobile, tra le foglie. Quindi è stato dato l’allarme, ma ormai era troppo tardi. Ora si cercherà di arrivare al responsabile, per assicurarlo alla giustizia.