Olevano Lomellina, furto al bar-tabacchi trattoria: rubati 11mila euro dalla cassa

Olevano Lomellina (Pavia), 20 agosto 2023 - Hanno approfittato del giorno di chiusura dell'attività commerciale per entrare e rubare oltre 11mila euro lasciati nella cassa. Il furto è stato messo a segno in pieno giorno, registrato dall'impianto di videosorveglianza poco prima delle 13.30, nel bar-tabacchi e trattoria in via Roma a Olevano Lomellina, e denunciato nei giorni successivi ai carabinieri della Stazione di Zeme Lomellina, della Compagnia di Vigevano.

I ladri sono entrati forzando una porta sul retro, non avrebbero preso altri valori, pare neppure tabacchi o generi alimentari e bevande, evidentemente interessati solo ai contanti, trovando una somma superiore agli 11mila euro che era stata lasciata all'interno della cassa. Le immagini della videosorveglianza devono essere analizzate dai carabinieri, tra gli altri accertamenti in corso per cercare di individuare i responsabili, che comunque pare fossero consapevoli della presenza delle telecamere e avrebbero agito quindi, come sempre avviene in simili colpi, con i volti travisati per non essere riconosciuti pur sapendo di essere ripresi. Con il sospetto che possa essersi trattato di un colpo ben pianificato per entrare in azione quando in cassa c'erano molti contanti, oppure solo un furto casuale e 'fortunato' per l'entità del bottino.